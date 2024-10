Anteprima24.it - Comunicazione, Comune di Napoli esternalizza ancora: gara da 800.000 euro

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn bando dida 806.000Iva inclusa. Aldipensano di ricorrerea professionalità esterne, per lasul turismo. Ecco allora in rampa di lancio una procedura aperta, per la scelta del contraente. I dettagli sono in una determinazione a contrarre dell’Area Sviluppo economico e turismo. L’appalto dovrà aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Un solo operatore da individuare, col quale sottoscrivere l’Accordo Quadro. Ad esso sarà affidato, nelle intenzioni, il servizio di ideazione, progettazione e sviluppo creativo delle campagne di, di supporto grafico e media relation. Attività a sostegno di eventi e iniziative in campo turistico. Il periodo è di 25 mesi, dal 2025 al gennaio 2027 compreso. Non è un inedito, in materia di campagne media su turismo e cultura.