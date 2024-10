Romadailynews.it - Cina: portavoce, selezionera’, addestrera’ astronauti da Paesi partner

(Di martedì 29 ottobre 2024) Jiuquan, 29 ott – (Xinhua) – Lasta portando avanti dei dialoghi per selezionare e addestrareprovenienti da nazioni, affinche’ partecipino alle missioni della sua stazione spaziale, ha dichiarato oggi in una conferenza stampa undella China Manned Space Agency (CMSA). La CMSA e’ lieta che i suoi omologhi internazionali si uniscano alle missioni di volo della stazione spaziale del Paese, ha dichiarato ilLin Xiqiang durante una conferenza stampa a Jiuquan, nellanord-occidentale, in vista del lancio della missione di volo spaziale con equipaggio Shenzhou-19, previsto per domani mattina presto.