Cavallo | Fiabe per i maschi futuri

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le sue sono Storie spaziali perdel futuro, rivolte ai giovanissimi di oggi. Si decolla con Francesca– e le illustrazioni di Luis San Vicente – su pianeti abitati da Arcibonzi e pirati, ma si viaggia in quell’universo, davvero senza confini, della propria interiorità. L’autrice del bestseller Storie della buonanotte per Bambini ribelli (Mondadori) si è messa alla prova in una sfida che le è valsa due anni di lavoro, "la più difficile per me finora", rivela. Ma quanto mai necessaria visto che "mi sono accorta che c’erano conflitti fra l’educazione che stiamo dando ai bambinie gli uomini che vogliamo vedere da adulti". Sarà proprio, classe 1983, a raccontare il volume edito da Undercats, oggi alle 20.30 all’Oratorio di San Filippo Neri, in dialogo con Vincenzo Branà.