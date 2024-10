Casa confiscata alla mafia in via Decollati: "Striscia" lascia ai nuovi inquilini un pulsante per chiedere aiuto (Di martedì 29 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx torna a Palermo, dove una Casa confiscata alla mafia era stata assegnata a inquilini bisognosi che, però, sono stati costretti a fuggire a seguito delle minacce che avrebbero ricevuto da alcuni parenti dell’ex proprietario Palermotoday.it - Casa confiscata alla mafia in via Decollati: "Striscia" lascia ai nuovi inquilini un pulsante per chiedere aiuto Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Questa sera ala notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx torna a Palermo, dove unaera stata assegnata abisognosi che, però, sono stati costretti a fuggire a seguito delle minacce che avrebbero ricevuto da alcuni parenti dell’ex proprietario

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in via Decollati: "Striscia" lascia ai nuovi inquilini un pulsante per chiedere aiuto; Palermo, lache nessuno vuole. Dopo una molotov scappa anche la quarta famiglia. L'assessore: «È una guerra»;e trasformata in fattoria sociale: a Capurso inaugurataSanta Barbara; Un presidio di polizia nellache nessuno vuole; Palermo, assegnatari di unafuggono perchè intimiditi con una molotov;diventa rifugio per giovani LGBT+ nel centro di Roma; Leggi >>>

Casa confiscata alla mafia in via Decollati: “Striscia” lascia ai nuovi inquilini un pulsante per chiedere aiuto

(mondopalermo.it)

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx torna a Palermo, dove una casa confiscata alla mafia era stata assegnata a inquilini bisognosi che, però, sono stati costretti a ...

Palermo, la casa confiscata alla mafia che nessuno vuole. Dopo una molotov scappa anche la quarta famiglia. L'assessore: «È una guerra»

(msn.com)

L'incredibile caso nel quartiere ad alto tasso «mafioso». Dopo la bomba l'ennesimo no. In precedenza altri tre nuclei avevano rifiutato dopo le minacce. L'assessore: «Faremo di tutto per vincere noi» ...

Nel Lodigiano 28 immobili e un’azienda confiscati per mafia in quasi 30 anni: l’elenco completo

(ilcittadino.it)

CRIMINE ORGANIZZATO Non tutte le case però hanno ancora trovato una destinazione sociale ...

Casa confiscata alla mafia a Palermo, due famiglie disponibili ad abitarvi: altre hanno rinunciato per possibili intimidazioni

(msn.com)

Dopo che la quarta famiglia affidataria dell’immobile confiscato alla mafia, in via Decollati, a Palermo, aveva rinunciato all’affidamento per paura di possibili atti intimidatori, l’assessore all’Eme ...