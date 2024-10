Cancro al seno, poliziotte ambasciatrici prevenzione con campagna 'Care for Caring' (Di martedì 29 ottobre 2024) Presentati oggi al ministero della Salute i risultati dell'iniziativa di sensibilizzazione Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Oltre 1.400 le donne raggiunte in soli 2 mesi e, a 2 giorni dalla chiusura del progetto (31 ottobre), circa 500 le ore messe a disposizione dal personale medico e oltr Ilgiornaleditalia.it - Cancro al seno, poliziotte ambasciatrici prevenzione con campagna 'Care for Caring' Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Presentati oggi al ministero della Salute i risultati dell'iniziativa di sensibilizzazione Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Oltre 1.400 le donne raggiunte in soli 2 mesi e, a 2 giorni dalla chiusura del progetto (31 ottobre), circa 500 le ore messe a disposizione dal personale medico e oltr

Cancro al seno, poliziotte ambasciatrici prevenzione con campagna 'Care for Caring'

(Adnkronos) - Oltre 1.400 le donne raggiunte in soli 2 mesi e, a 2 giorni dalla chiusura del progetto (31 ottobre), circa 500 le ore messe a disposizione dal personale medico e oltre 600 le visite med ...

Gemmato: "88% casi cancro seno si risolve entro 5 anni da diagnosi"

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - "Il grande tema odierno è che, se da un lato l'88% dei casi di tumore alla mammella diagnosticati si risolve nell'arco del quinquennio successivo alla diagnosi, dall ...

Ciprani (Polizia Stato): "Per noi centrali prevenzione e informazione cancro seno"

'Nella campagna Car for Caring coinvolte le poliziotte più giovani così da rafforzarne la consapevolezza in merito ai successivi percorsi di prevenzione' ...

Abbiamo capito quale integratore può essere la chiave per fermare la diffusione del tumore al seno

“Ciò significa che la privazione di selenio potrebbe essere la base per un nuovo tipo di trattamento del cancro al seno triplo negativo” hanno affermato i ricercatori in una nota che ...