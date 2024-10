Puntomagazine.it - Campania, centrodestra: presentata mozione sfiducia nei confronti di De Luca

(Di martedì 29 ottobre 2024)dicontro De, il PD si spacca e ilattacca “Le pesanti critiche dei dirigenti del Pd – regionali e nazionali -, attraverso le quali si esprime la totale contrarietà del partito all’attuale Governo della, e alla candidatura del presidente Dealle prossime elezioni regionali, rende necessaria una verifica in Aula per comprendere se il presidente della Giunta goda ancora della fiducia della maggioranza per poter continuare a governare. Per questo motivo, abbiamo presentato unadineidel presidente della Regione”. Così in una nota congiunta i consiglieri di, e la consigliera Maria Muscarà (Gruppo Misto), firmatari delladi