"Cade la Giunta? Siamo seri. Squadra unita, si va avanti" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Se Cade la Giunta? Dai, facciamo i seri". Roberto Di Stefano (nella foto) si prepara a una settimana fatta di conti e di riorganizzazione della sua Squadra, dopo la revoca delle deleghe a Roberta Pizzochera e del ruolo di vicesindaco ad Alessandra Aiosa, entrambe entrate nei giorni scorsi in Forza Italia, insieme a due consiglieri comunali, dopo l'abbandono proprio della sua civica. Sindaco, cosa succede adesso? "Da oggi (ieri per chi legge, nda) inizieremo l'analisi di tutte le poste del piano socio-sanitario". Addirittura? "Sì, allarghiamo le indagini interne. Dalla Regione prendiamo risorse importanti come ambito di Sesto e Cologno. Vogliamo capire se ci sono state eventuali anomalie, se è stata data magari più copertura ai nidi e ai servizi all'infanzia rispetto al resto, se ci sono stati dei picchi.

