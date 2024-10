Cadavere ritrovato nel fiume Uso, mistero sulle cause del decesso (Di martedì 29 ottobre 2024) I primi accertamenti sul Cadavere trovato nel primo pomeriggio di martedì nelle acque del fiume Uso, a Bellaria, non sono stati in grado di determinare le cause della morte dell'uomo e, il pubblico ministero di turno, ha disposto l'autopsia sui poveri resti. I riscontri, effettuati sul posto dai Riminitoday.it - Cadavere ritrovato nel fiume Uso, mistero sulle cause del decesso Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I primi accertamenti sultrovato nel primo pomeriggio di martedì nelle acque delUso, a Bellaria, non sono stati in grado di determinare ledella morte dell'uomo e, il pubblico ministero di turno, ha disposto l'autopsia sui poveri resti. I riscontri, effettuati sul posto dai

Bellaria, rinvenuto cadavere di un bracciante nell’Uso: ha ferite al volto, indagano i carabinieri

Un cadavere di un 48enne è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi nel fiume Uso all’altezza di via Donegallia a Bellaria. Alcuni operai addetti agli sfalci dell’erba che cresce sull’argine del fiume a ...

Il cadavere di un uomo è stato trovato questo pomeriggio poco dopo le 15, lungo le sponde del fiume Uso nel tratto compreso tra il comune di Bellaria Igea Marina, nel Riminese e quello di San Mauro Pa ...

Rimini: macabra scoperta nel tratto del canale tra Bellaria e San Mauro Pascoli. Il corpo senza vita è stato avvistato da alcuni addetti alla manutenzione delle rive che hanno subito dato l’allarme ...

Trovato un cadavere nel fiume Arno, nei pressi di Marina di Pisa. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Una volta recuperato sarà ...