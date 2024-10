Bronzetti-Sawangkaew oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Jiujiang 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Luciase la vedrà contro Mananchayanel primo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La romagnola, settima forza del seeding, è reduce dalla semifinale raggiunta a Guangzhou, dove si è vista cancellare ben quattro match point (tre consecutivi) dalla statunitense Caroline Dolehide. Adesso, però, bisogna resettare il tutto e l’occasione è da sfruttare contro la thailandese, numero 147 del ranking mondiale e passata attraverso le qualificazioni. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto in carriera, conche partirà assolutamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per la vincitrice c’è il pass per gli ottavi di finale contro una tra la croata Jana Fett oppure la wild card di casa Saisai Zheng.