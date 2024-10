Boom di presenze alla fiera di San Crispino (Di martedì 29 ottobre 2024) Boom di presenze nel ’Paese dei calzolai’. A San Mauro Pascoli la fiera di San Crispino ha richiamato nelle strade e nelle piazze del centro storico e non solo, oltre 30mila visitatori, come quantificato dal Comune, grazie al ricco programma di eventi e di iniziative, tra le quali numerose sono state quelle dedicate alla scarpa in tutte le sue forme e rappresentazioni, per omaggiare la vocazione calzaturiera e l’artigianato d’eccellenza del paese. Ci sono stati banchetti dei calzolai allestiti in piazza Mazzini con ’Me Banchet’, uno stand dedicato al lavoro dei calzolai sammauresi d’una volta che hanno valorizzato l’arte calzaturiera di San Mauro Pascoli. Ilrestodelcarlino.it - Boom di presenze alla fiera di San Crispino Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024)dinel ’Paese dei calzolai’. A San Mauro Pascoli ladi Sanha richiamato nelle strade e nelle piazze del centro storico e non solo, oltre 30mila visitatori, come quantificato dal Comune, grazie al ricco programma di eventi e di iniziative, tra le quali numerose sono state quelle dedicatescarpa in tutte le sue forme e rappresentazioni, per omaggiare la vocazione calzaturiera e l’artigianato d’eccellenza del paese. Ci sono stati banchetti dei calzolai allestiti in piazza Mazzini con ’Me Banchet’, uno stand dedicato al lavoro dei calzolai sammauresi d’una volta che hanno valorizzato l’arte calzaturiera di San Mauro Pascoli.

