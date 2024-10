Bologna, 10 anni senza ‘Klabbe’ Ingesson. Il ricordo di Andersson: “Orgoglioso di averti conosciuto” (Di martedì 29 ottobre 2024) Bologna, 29 ottobre 2024 – Dieci anni fa, il 29 ottobre 2014, se ne andava il gigante buono Klas Ingesson. Gigante e guerriero indomito, che nonostante una lotta durata cinque anni contro un mieloma multiplo alla fine dovette arrendersi alla malattia spegnendosi all'età di 46 anni. E' morto Klas Ingesson, fu il trascinatore del Bologna di Mazzone Ieri a ricordare con parole toccanti i dieci anni senza 'Klabbe', il nomignolo con cui era solito chiamarlo affettuosamente, è stato l'amico di una vita Kennet Andeon, suo ex compagno di squadra in un Bologna passato alla storia, che venticinque anni fa giocò la doppia semifinale di Coppa Uefa con l'Olympique Marsiglia. "Negli ultimi giorni – scrive Andeon su Instagram – ho ricevuto tante richieste di fare interviste o registrare video per parlare di te: le ho rifiutate tutte. Ilrestodelcarlino.it - Bologna, 10 anni senza ‘Klabbe’ Ingesson. Il ricordo di Andersson: “Orgoglioso di averti conosciuto” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Diecifa, il 29 ottobre 2014, se ne andava il gigante buono Klas. Gigante e guerriero indomito, che nonostante una lotta durata cinquecontro un mieloma multiplo alla fine dovette arrendersi alla malattia spegnendosi all'età di 46. E' morto Klas, fu il trascinatore deldi Mazzone Ieri a ricordare con parole toccanti i dieci'Klabbe', il nomignolo con cui era solito chiamarlo affettuosamente, è stato l'amico di una vita Kennet Andeon, suo ex compagno di squadra in unpassato alla storia, che venticinquefa giocò la doppia semifinale di Coppa Uefa con l'Olympique Marsiglia. "Negli ultimi giorni – scrive Andeon su Instagram – ho ricevuto tante richieste di fare interviste o registrare video per parlare di te: le ho rifiutate tutte.

