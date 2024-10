Basket, emergenza per l’Olimpia Milano. Shavon Shields si ferma almeno due settimane (Di martedì 29 ottobre 2024) Gli scaramantici potrebbero dire che Ettore Messina se l’è gufata a inizio stagione, quando analizzando il precampionato si era detto felice di aver potuto lavorare con tutta la squadra, senza infortuni. Perché da quel momento si è fermato quasi subito Josh Nebo, poi sono seguiti gli stop di Ousmane Diop – che ha subito creato un’emergenza lunghi – e di Fabian Causeur. E se l’assenza di Causeur ha creato qualche problema nelle rotazioni e poco più, ben più grave è l’infortunio che ha colpito Shavon Shields durante l’ultimo match di campionato vinto contro Napoli. Uscito dal campo dopo soli due minuti di gioco toccandosi l’inguine, il co-capitano di Milano dovrà restare ai box a lungo, togliendo a Messina uno dei suoi migliori realizzatori. Oasport.it - Basket, emergenza per l’Olimpia Milano. Shavon Shields si ferma almeno due settimane Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Gli scaramantici potrebbero dire che Ettore Messina se l’è gufata a inizio stagione, quando analizzando il precampionato si era detto felice di aver potuto lavorare con tutta la squadra, senza infortuni. Perché da quel momento si èto quasi subito Josh Nebo, poi sono seguiti gli stop di Ousmane Diop – che ha subito creato un’lunghi – e di Fabian Causeur. E se l’assenza di Causeur ha creato qualche problema nelle rotazioni e poco più, ben più grave è l’infortunio che ha colpitodurante l’ultimo match di campionato vinto contro Napoli. Uscito dal campo dopo soli due minuti di gioco toccandosi l’inguine, il co-capitano didovrà restare ai box a lungo, togliendo a Messina uno dei suoi migliori realizzatori.

