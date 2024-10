Quotidiano.net - Attentato a Morales, il governo boliviano denuncia 'messinscena'

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilha accusato l'ex presidente Evodi aver "inscenato" il tentativo di assassinio di cui sostiene di essere stato vittima. "Signor, nessuno crede che lei abbia inscenato l'incidente, ma dovrà rispondere alla giustizia boliviana di tentato omicidio di un agente di polizia", ha dichiarato il ministro degli Interni Eduardo del Castillo in una conferenza stampa. In un video di domenica, l'ex presidente (2006-2019) ha affermato di essere stato vittima di un attacco a mano armata sul veicolo in cui viaggiava nella regione del Chapare, nel centro del Paese. "Agenti dell'élite dello Statohanno cercato di assassinarmi", ha detto. Secondo l'ex capo di Stato, la sua auto è stata colpita da 14 proiettili e il suo autista è stato ferito ma il Ministro degli Interni ha fornito una versione completamente diversa.