Ilrestodelcarlino.it - Ascoli sempre più giù. A Pineto altra umiliazione:: "Noi mai così in basso"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un incubo senza fine. Tutto ciò che si sta sviluppando attorno alle vicende legate all’Calcio pare essere surreale quanto la sceneggiatura di un film drammatico. Purtroppo per la città e per il popolo bianconero però non c’è alcuna finzione: è tutto decisamente reale. La piazza sta soffrendo, come mai accaduto in passato, il momento più buio di. Il recente andamento di quello che doveva essere il campionato della ripartenza in C si sta rivelando invece la stagione di quel possibile crollo definitivo che tutti rifiutano soltanto di immaginare, ma che piano piano inizia a prendere forma. Sette partite senza successi. Le cinque sconfitte consecutive sono un filotto impressionante. I quattro ko, uno dietro l’altro, arrivati in un Del Duca che in precedenza erastato il vero fortino del Picchio e che oggi invece è diventato terra di conquista per tutti.