Arianna Meloni: “Dossieraggi pericolosi, morbosità da buco della serratura” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – I Dossieraggi sono "una cosa incivile" e "pericolosa", "entrare così nella vita delle persone". Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi, intercettata dai cronisti vicino a Palazzo Chigi. "Io faccio sempre un esempio banale: segni tua figlia a pattinaggio o a danza e firmi pile di carte per la privacy e L'articolo Arianna Meloni: “Dossieraggi pericolosi, morbosità da buco della serratura” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Isono "una cosa incivile" e "pericolosa", "entrare così nella vita delle persone". Così, responsabilesegreteria politica di Fdi, intercettata dai cronisti vicino a Palazzo Chigi. "Io faccio sempre un esempio banale: segni tua figlia a pattinaggio o a danza e firmi pile di carte per la privacy e L'articolo: “da” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Furto banche dati,: "Incivile e pericoloso"; Leggi >>>

Arianna Meloni: "Dossieraggi pericolosi, morbosità da buco della serratura"

(msn.com)

La responsabile della segreteria politica di Fdi: "Contenti del risultato in Liguria. Nostra flessione? Non la vedo" ...

Meloni evoca l'eversione: «Nessuno Stato di diritto può tollerare dossieraggi. Colpire Arianna, significa prendere di mira me»

(ilgazzettino.it)

L’Italia dei dossier spaventa tutti. E a sentirsi nel mirino degli spioni, degli hacker, dei mestatori e dei professionisti delle trame oscure e dei ricatti irricevibili ...

Inchiesta hacker e dossieraggio, Meloni: "Intollerabile". La Russa: "Sono disgustato"

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta hacker e dossieraggio, Meloni: 'Intollerabile'. La Russa: 'Sono disgustato' ...

Dossieraggi, anche il nome di Enrico Mentana nelle intercettazioni. Meloni: "Dossieraggi intollerabili. Spiano Arianna per colpire me"

(agoramagazine.it)

Mentana ad esempio quella roba lì gli parte l'alert". Meloni: "Dossieraggi intollerabili. Spiano Arianna per colpire me" "Le inchieste dicono che il dossieraggio su di me è cominciato già alla fine ...