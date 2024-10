Tvpertutti.it - Affari Tuoi, Filippo e Tania sfiorano il sogno di famiglia per un soffio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nella puntata del 29 ottobre di, il celebre programma televisivo di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, si è svolta una sfida particolarmente emozionante. Il concorrente in gara era, un rappresentante della regione Molise, proveniente da Campobasso, che ha partecipato alla trasmissione accompagnato dalla moglie. Entrambi si sono presentati con l'intenzione di vincere dei soldi per la, soprattutto per dare alle piccole figlie tutto quello che desiderano. La storia diha raccontato di essere cresciuto nel mondo della danza fin da piccolo. La sua storia, infatti, è legata a un episodio piuttosto toccante che riguarda il padre. “Tutto è nato da una disavventura successa a mio padre,” ha rivelato il concorrente durante la trasmissione, attirando l'attenzione del pubblico.