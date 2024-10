Udine20.it - A Udine l’ICE PARK in piazza Primo Maggio dal 30 novembre 2024

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il grande successo della prima edizione, è pronta a tornare nella magnifica cornice dipaggio, la pista di pattinaggio su ghiaccio diIce. Quest’anno, l’iniziativa si arricchisce di nuove attrazioni, trasformando una delle piazze più iconiche del centrose in un vero villaggio del Natale, con un mercatino, divertimento per più piccoli e, novità delle feste/2025, la Christmas Arena, con il suo esclusivo musical natalizio. “Se l’anno scorso abbiamo vinto una scommessa portando inuna delle più importanti piste di pattinaggio in Italia, quest’anno, consapevoli della grande risposta ottenuta dal pubblicose e dai visitatori, siamo contenti di poter confermare questa iniziativa con tante novità”, commenta il vicesindaco e assessore al turismo e commercio Alessandro Venanzi.