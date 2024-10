A Daniel Roseberry l’Oscar della Moda come “International Designer of the Year” (Di martedì 29 ottobre 2024) Daniel Roseberry, il texano che ha ridato vita alla leggendaria Maison Schiaparelli, è stato incoronato “International Designer of the Year” ai CFDA Fashion Awards 2024, gli “Oscar” della Moda. Un trionfo meritato, che celebra la sua capacità di fondere l’heritage del brand con una visione audace e contemporanea che ha conquistato le passerelle e i red carpet di tutto il mondo. Il premio, consegnato sotto gli occhi delle figure più influenti dell’industria della Moda, celebra un Designer che ha non solo saputo reinterpretare l’eredità Schiaparelli, ma ha creato un nuovo linguaggio stilistico, audace e visionario. “Essere premiato dal CFDA mi rende umile ed entusiasta al tempo stesso. In Schiaparelli ci sforziamo di creare lavori che trascendano la Moda“, ha detto lo stilista esprimendo la sua gratitudine per il riconoscimento. Ilfattoquotidiano.it - A Daniel Roseberry l’Oscar della Moda come “International Designer of the Year” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024), il texano che ha ridato vita alla leggendaria Maison Schiaparelli, è stato incoronato “of the” ai CFDA Fashion Awards 2024, gli “Oscar”. Un trionfo meritato, che celebra la sua capacità di fondere l’heritage del brand con una visione audace e contemporanea che ha conquistato le passerelle e i red carpet di tutto il mondo. Il premio, consegnato sotto gli occhi delle figure più influenti dell’industria, celebra unche ha non solo saputo reinterpretare l’eredità Schiaparelli, ma ha creato un nuovo linguaggio stilistico, audace e visionario. “Essere premiato dal CFDA mi rende umile ed entusiasta al tempo stesso. In Schiaparelli ci sforziamo di creare lavori che trascendano la“, ha detto lo stilista esprimendo la sua gratitudine per il riconoscimento.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tutti i vincitori dei CFDA Fashion Awards 2024, glidella moda; CFDA Fashion Awards 2024, glidella moda americana: vincitori e red-carpet; CFDA Fashion Awards 2024: i vincitori deglidella Moda e i look delle star sul red carpet; Katie Holmes torna sul red carpet: aglidella Moda 2024 sfila con l'abito tagliato color block; CFDA Fashion Awards 2024, il designer internazionale dell'anno è. Ecco tutti i candidati; Sandra Hüller agli2024 stupisce con un abito di Schiaparelli che è “arte da indossare”; Leggi >>>

CFDA Fashion Awards 2024: Daniel Roseberry è designer dell’anno

(mam-e.it)

La scorsa notte a New York si è tenuta la 43esima edizione dei CFDA Fashion Awards 2024, dove Daniel Roseberry è stato premiato come miglior designer dell'anno.

CFDA Fashion Awards 2024: i vincitori degli Oscar della Moda e i look delle star sul red carpet

(msn.com)

Questa notte a New York sono andati in scena i CFDA Fashion Awards 2024, meglio noti come gli Oscar della Moda: ecco chi sono i vincitori e le star che ...

I trionfatori degli Oscar della Moda e gli outfit delle celebrità sul tappeto rosso

(controcopertina.com)

La notte scorsa, New York ha ospitato i prestigiosi CFDA Fashion Awards 2024, un evento che celebra il talento nell'industria della moda. Scopriamo i vincitori e i look più iconici sfilati sul red car ...

Cfda premia Roseberry: «Il sogno di Schiaparelli»

(msn.com)

Il direttore creativo della maison di Diego Della Valle è stato insignito ieri a New York del riconoscimento in qualità di International designer of the year ...