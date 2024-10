Zonawrestling.net - VIDEO: Hogan ancora sostegno di Trump, ma ha qualche problema nel strapparsi la maglietta

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Le elezioni presidenziali americane sono sempre più vicine. Come sappiamo, sono diversi i wrestler che sono scesi in campo adi Donald, tra questi The Undertaker, Kane e Hulk. Proprio quest’ultimo si nuovamente presentato al comizio elettorale del Tycoon per sostenere la sua campagna elettorale. Tuttavia c’è statoproblemino.fatica nellaHulkè scesoin campo adi Donaldpresenziato ad uno dei suoi comizi elettorali.ha nuovamente espresso il suoal Tycoon, tuttavia c’è stato un problemino. L’Hulkster si è presentato sulle note di “Real American”, ma ha avutodifficoltà nellola, suo iconico gesto che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Qui sotto il