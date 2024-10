Un Posto al Sole, anticipazioni 29 ottobre: Rossella sbaglia con Fusco, tensione tra Roberto e Filippo (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50. Un Posto al Sole torna domani martedì 22 ottobre su Rai 3 alle 20:50. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Guido potrebbe accettare la proposta di Cotugno. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay. anticipazioni di Un Posto al Sole: Marina chiederà a Roberto di sottoporsi a una terapia psicologica La tensione tra Rossella e il primario è palpabile, messa a disagio dal comportamento decisamente inopportuno di Fusco la dottoressa, per evitare di rimanere di nuovo sola con lui, Rossella Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 29 ottobre: Rossella sbaglia con Fusco, tensione tra Roberto e Filippo Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50. Unaltorna domani martedì 22su Rai 3 alle 20:50. Grazie alledella trama scopriamo che Guido potrebbe accettare la proposta di Cotugno. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.di Unal: Marina chiederà adi sottoporsi a una terapia psicologica Latrae il primario è palpabile, messa a disagio dal comportamento decisamente inopportuno dila dottoressa, per evitare di rimanere di nuovo sola con lui,

Un Posto al Sole, anticipazioni 29 ottobre: Rossella sbaglia con Fusco, tensione tra Roberto e Filippo

