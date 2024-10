Iodonna.it - Un appello accorato in favore del diritto all'aborto e all'assistenza sanitaria. E, rivolta agli uomini: «Vi chiedo di prendere sul serio la nostra vita»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un abbraccio, un sostegno atteso e lasciato per le battute finali di una campagna elettorale infuocata. Michelle Obama si è presa il palco in Michigan con un messaggio potente e deciso, rivoltoamericani. A pochi giorni dalle elezioni, l’ex First Lady ha sfidato la platea, inndo a sostenere Kamala Harris, candidata a diventare la prima presidente donna degli Stati Uniti. «Se non facciamo bene in questa elezione, vostra moglie, vostra figlia, vostra madre, noi donne diventeremo danni collaterali della vostra rabbia», ha dichiarato, sottolineando come le prossime scelte elettorali riguardi il futuro delle donne americane. Unche ha toccato temi cruciali quali ilall’e all’, che oggi sarebbero a rischio in caso di vittoria di Donald Trump.