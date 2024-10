Tris X Martiri, la Portuense è in ginocchio. Panzetta, Buoso ed Evali: festa a Porotto (Di lunedì 28 ottobre 2024) x Martiri 3 Portuense 0 X Martiri: Aleotti, Aguiari, Breveglieri (20’st Pavinato), Montanari (10’st Meli), De Cristoforo, Pallara, Buoso (18’ st Ercolani), Panzetta (39’st Bonaguro), Manfredini, Gessoni (28’st Bini), Evali. A disp. Stracuzzi, De Pasquale, Bianchi, Felice. All. Bolognesi. Portuense: Catozzo, Masu (12’st Gaiani), Mariani Batista, Masiero, Alberi, Taroni, Fantoni, Renzi (23’st Faccani), Melandri, Braghiroli (15’st Sovrani), Baglietti (10’st Staine). A disp. Mertens, Sassoli, Cocchi, Luciani. All. Mariani. Arbitro: Giovanni Petronilla di Parma. Marcatori: 8’pt Panzetta, 25’pt Buoso, 7’st Evali. Note: ammoniti Buoso, Panzetta, Evali, Alberi, Melandri, Staine. Prova incolore della Portuense, che crolla rovinosamente a Porotto al cospetto di una X Martiri molto più determinata, con una squadra infoltita di ex: Aleotti, De Cristofaro, Buoso, Felice e Meli. Sport.quotidiano.net - Tris X Martiri, la Portuense è in ginocchio. Panzetta, Buoso ed Evali: festa a Porotto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) x0 X: Aleotti, Aguiari, Breveglieri (20’st Pavinato), Montanari (10’st Meli), De Cristoforo, Pallara,(18’ st Ercolani),(39’st Bonaguro), Manfredini, Gessoni (28’st Bini),. A disp. Stracuzzi, De Pasquale, Bianchi, Felice. All. Bolognesi.: Catozzo, Masu (12’st Gaiani), Mariani Batista, Masiero, Alberi, Taroni, Fantoni, Renzi (23’st Faccani), Melandri, Braghiroli (15’st Sovrani), Baglietti (10’st Staine). A disp. Mertens, Sassoli, Cocchi, Luciani. All. Mariani. Arbitro: Giovanni Petronilla di Parma. Marcatori: 8’pt, 25’pt, 7’st. Note: ammoniti, Alberi, Melandri, Staine. Prova incolore della, che crolla rovinosamente aal cospetto di una Xmolto più determinata, con una squadra infoltita di ex: Aleotti, De Cristofaro,, Felice e Meli.

Tris X Martiri, la Portuense è in ginocchio. Panzetta, Buoso ed Evali: festa a Porotto

