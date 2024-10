Storie di violenza e rinascita. Gli orfani di femminicidio: "Serve cultura dell’aiuto" (Di lunedì 28 ottobre 2024) I cosiddetti orfani speciali sono bambini e bambine rimasti orfani a seguito di un femminicidio, conseguenza estrema, la più grave, del fenomeno della violenza sulle donne. L’Italia negli ultimi anni ha fatto diversi passi avanti per dotarsi di strumenti per contrastare e rispondere al fenomeno della violenza contro le donne, anche nella sua declinazione intrafamiliare: dalla ratifica della convenzione di Istanbul al Codice Rosso, sono stati aggiornati i mezzi a disposizione per migliorare la tutela giuridica delle donne e dei loro figli e figlie. Tuttavia, sono ancora molti gli ostacoli che le donne incontrano lungo il percorso di fuoriuscita della violenza e quando le misure esistenti non bastano, quando si arriva tardi, la violenza agita da un partner intimo, che cresce nel tempo, può portare al femminicidio. Lanazione.it - Storie di violenza e rinascita. Gli orfani di femminicidio: "Serve cultura dell’aiuto" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) I cosiddettispeciali sono bambini e bambine rimastia seguito di un, conseguenza estrema, la più grave, del fenomeno dellasulle donne. L’Italia negli ultimi anni ha fatto diversi passi avanti per dotarsi di strumenti per contrastare e rispondere al fenomeno dellacontro le donne, anche nella sua declinazione intrafamiliare: dalla ratifica della convenzione di Istanbul al Codice Rosso, sono stati aggiornati i mezzi a disposizione per migliorare la tutela giuridica delle donne e dei loro figli e figlie. Tuttavia, sono ancora molti gli ostacoli che le donne incontrano lungo il percorso di fuoriuscita dellae quando le misure esistenti non bastano, quando si arriva tardi, laagita da un partner intimo, che cresce nel tempo, può portare al

