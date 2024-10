Sputa addosso al conducente del bus e lo aggredisce (Di lunedì 28 ottobre 2024) TRIESTE - L'ennesima aggressione a un autista della Trieste Trasporti: è successo stamattina, lunedì 28 ottobre, sulla linea 25, intorno alle 12:30. Come riporta Il Piccolo, l'autobus transitava in prossimità del quadrilatero di Melara quando il conducente, un 49enne di Trieste, ha chiesto a un Triesteprima.it - Sputa addosso al conducente del bus e lo aggredisce Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) TRIESTE - L'ennesima aggressione a un autista della Trieste Trasporti: è successo stamattina, lunedì 28 ottobre, sulla linea 25, intorno alle 12:30. Come riporta Il Piccolo, l'autobus transitava in prossimità del quadrilatero di Melara quando il, un 49enne di Trieste, ha chiesto a un

Sputa addosso al conducente del bus e lo aggredisce

