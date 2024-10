Lanazione.it - Sarzana fa strada al Lodi. Rossoneri battuti in casa

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)2 Hockey: Corona, Illuzzi, Borsi, Rubio, Ortiz, De Rinaldis, Mattugini, Tognacca, Angeletti, Venè. All. Festa Amatori: Grimalt, Giovannetti, Compagno, Faccin, Fernandes, Najera, Antonioni, Nadini, Bozzetto L., Porchera. All.Bresciani Arbitri: Rago e Depalma di Giovinazzo Marcatori: 1° tempo: 5’16” Compagno. 2° tempo: 12’21” Ortiz, 12’39” FaccinSecondo scivolonelingo consecutivo per l’Hockeyche ha iniziato in salita in campionato di serie A1. In tre gare ihanno conquistato un punto ma soprattutto hanno dovuto cedere agli ospiti il “fortino“ del Vecchio Mercato. Dopo l’Spv Viareggio è passato vincitore anche ilimponendosi con il risultato di 2 a 1.