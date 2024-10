Rogo da Zara in pieno centro, paura e famiglie evacuate (Di lunedì 28 ottobre 2024) paura nel cuore della notte a Padova. Un incendio ha interessato il negozio Zara. Sarebbe stato attinto dalle fiamme il magazzino interrato con tutta probabilità a causa di un corto circuito. Le prime telefonate ai numeri d'emergenza sono scattate attorno alle 3 nella notte tra il 27 e il 28 Padovaoggi.it - Rogo da Zara in pieno centro, paura e famiglie evacuate Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)nel cuore della notte a Padova. Un incendio ha interessato il negozio. Sarebbe stato attinto dalle fiamme il magazzino interrato con tutta probabilità a causa di un corto circuito. Le prime telefonate ai numeri d'emergenza sono scattate attorno alle 3 nella notte tra il 27 e il 28

