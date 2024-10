Gaeta.it - Rodri trionfa al Pallone d’Oro 2023-2024, Carlo Ancelotti premiato come miglior allenatore

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cerimonia delha regalato emozioni e sorprese, con, il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola, che ha conquistato il prestigioso riconoscimento. Alla sua seconda stagione di successo, l’ex giocatore dell’Atlético Madrid si è presentato all’evento a Parigi in stampelle, un chiaro segnale della sua recente infortunio. In questo articolo esploreremo i dettagli della premiazione di, la posizione di Lautaro Martinez e il riconoscimento di: una vittoria che segna un’eraha ricevuto il, un premio che celebra non solo le prestazioni individuali ma anche il contributo fondamentale che ha dato al suo club e alla nazionale.