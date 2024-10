Rissa in piazza Vittorio Veneto: interviene la Polizia, il video (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tensione in piazza Vittorio Veneto, a Salerno: due stranieri, sabato, hanno iniziato a litigare animatamente tra loro, per cause da accertare. Dalle parole si è passati ai fatti ed è stato necessario l'intervento degli agenti di Polizia per sedare la Rissa.Non è la prima volta che la zona Salernotoday.it - Rissa in piazza Vittorio Veneto: interviene la Polizia, il video Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tensione in, a Salerno: due stranieri, sabato, hanno iniziato a litigare animatamente tra loro, per cause da accertare. Dalle parole si è passati ai fatti ed è stato necessario l'intervento degli agenti diper sedare la.Non è la prima volta che la zona

Rissa in piazza Vittorio Veneto: interviene la Polizia, il video

