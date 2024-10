Lanazione.it - Prato, pullman per aderire alla manifestazione contro la legge di bilancio del governo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 - Lo SPI CGIL discende in piazzaladi2025 approvata dalMeloni, aderendodi giovedì 31 ottobre organizzata al Mandela Forum di Firenze, intitolata "Il potere d’acquisto logora chi non ce l’ha". La protesta nazionale, a cui lo SPI CGILaderisce, dice no ad una manovra fiscale che “non tutela i diritti dei cittadini, aggrava le disuguaglianze sociali e favorisce la privatizzazione, lasciando indietro pensionati, lavoratori precari e non autosufficienti”. Il sindacato pensionati della Camera del Lavoro didenuncia “la totale assenza di misure adeguate per la sanità pubblica e un mancato impegno per garantire pensioni dignitose, sia per l’attuale generazione che per quelle future”.