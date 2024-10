Lapresse.it - Piacenza, 13enne morta dopo essere caduta dal tetto. La sorella: “Il ragazzo era ossessionato da lei”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono messaggi di rabbia quelli che ladella ragazza di 13 annivenerdì scorso,daldi un palazzo a, ha condiviso nelle ultime ore sui suoi profili social. A seguito dell’accaduto, nelle ultime ore, la giovane ha fatto sapere che ildella vittima, che era presente quando è deceduta, “erada lei” e che lei avrebbe “provato in tutti i modi a liberarsi di questo reietto”. In un’altra storia, postata su un profilo Instagram, ladella ragazzina avrebbe accusato il 15enne della responsabilità della sua morte. “Non starò mai in silenzio”, ha scritto ancora, ricordando che sarà organizzata una fiaccolata in ricordo della giovane. “Sono a conoscenza, ma non sono in possesso di questi messaggi”, ha detto alla richiesta di un commento, a LaPresse, Lorenza Dordoni, avvocata della famiglia della