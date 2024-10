Perde il controllo degli sci e batte la testa. Gravissima la giovane sciatrice Matilde Lorenzi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gravissimo incidente questa mattina sulle nevi della Val Senales in Alto Adige in cui è rimasta coinvolta Matilde Lorenzi, ventenne torinese di Villarbasse Ilgiornale.it - Perde il controllo degli sci e batte la testa. Gravissima la giovane sciatrice Matilde Lorenzi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gravissimo incidente questa mattina sulle nevi della Val Senales in Alto Adige in cui è rimasta coinvolta, ventenne torinese di Villarbasse

Gravissimo incidente questa mattina sulle nevi della Val Senales in Alto Adige nel quale è rimasta coinvolta Matilde Lorenzi , ventenne torinese di Villarbasse, tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile. ... (Gazzettadelsud.it)

Incidente in Val Senales per la giovane promessa dello sci azzurro Matilde Lorenzi: sinistro durante un allenamento, è in condizioni gravissime (Notizie.virgilio.it)

Secondo quanto ricostruito, la torinese di Villarbasse (facente parte del gruppo sportivo dell'esercito) stava scendendo lungo la pista Gravand G1 quando ha perso il controllo degli sci sbattendo la ... (msn.com)

