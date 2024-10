Pallone d’Oro, Romano sgancia la bomba: “Non lo vincerà Vinicius Jr” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha annunciato che Vinicius Jr, calciatore del Real Madrid, non vincerà il Pallone d'Oro Pianetamilan.it - Pallone d’Oro, Romano sgancia la bomba: “Non lo vincerà Vinicius Jr” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fabrizio, noto esperto di calciomercato, ha annunciato cheJr, calciatore del Real Madrid, nonild'Oro

Pallone d’Oro, Romano sgancia la bomba: “Non lo vincerà Vinicius Jr”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’assegnazione del Pallone d’Oro sarà ufficializzata lunedì 28 ottobre, ma è stato già svelato il vincitore del premio di France Football. Il Balon d’Or interrompe così, in quest ... (calciomercatoweb.it)

Pallone d’Oro 2024 – Quasi tutto pronto a Parigi per uno degli eventi più prestigiosi del mondo del calcio: il prossimo 28 ottobre si terrà la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro ... (informazione.it)

Per il 2024, il primo anno in cui il Pallone d'Oro® è co-organizzato dalla UEFA e dal Groupe Amaury, proprietario di France Football, i premi vengono votati in otto categorie, a cui si aggiungon ... (it.uefa.com)

In una partnership congiunta tra UEFA e Groupe Amaury, proprietario di France Football e L'Equipe, i premi del Pallone d'Oro 2024 vengono assegnati ai migliori giocatori, allenatori e club dell ... (it.uefa.com)

Si è avvicinato due volte al Pallone d'Oro, arrivando 3° sia nel 2010 che nel 2011, alle spalle di un altro compagno del Barcellona che è davvero troppo forte (scoprirai di chi si tratta più ... (90min.com)