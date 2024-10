Oasport.it - Pallamano, Rodriguez Alvarez dopo la vittoria dell’Italia femminile: “La squadra cresce partita dopo partita”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’ottima Italia ha dominato in lungo e in largo contro il Lussemburgo in occasione del secondo match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2025 di. Le azzurre nello specifico si sono affermate per 39-20, accedendo così alla seconda fase, prevista nella prossima primavera. Ottima la prestazione delle nostre ragazze, autrici di una disputa condotta con solidità, come dimostra il parziale di 21-11 maturatola prima frazione. Non può che quindi essere soddisfatto il CT Alfredo, intervenuto nel post-ai microfoni federali.