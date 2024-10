Bergamonews.it - Ognissanti, le modifiche alla raccolta rifiuti a Bergamo: sospeso il servizio Ecovan

(Di lunedì 28 ottobre 2024). In occasione della festività del 1° novembre, Aprica informa i cittadini che ildisubirà alcune variazioni in tutta la città di. In particolare, ilnon sarà operativo e ladell’organico verrà sospesa. Inoltre, il Centro die gli sportelli resteranno chiusi al pubblico. Sospensione deldidell’organico Ladell’organico sarà sospesa in tutte le zone e quartieri dove era prevista per il 1° novembre, tra cui: Città Alta, Collinare e S. Vigilio, Quartiere Villaggio Sposi e Grumello del Piano, Quartiere Colognola, Quartiere Monterosso, Quartiere Redona, Quartiere S. Caterina nord, Quartiere S. Caterina sud, Borgo S. Caterina, Quartiere S. Tomaso zona A, Quartiere S. Tomaso zona B – Carpinoni – Carnovali, Zona Centro Nord, Zona Centro Ovest e Zona Centro Ovest utenze commerciali.