No allo sgombero | Casa Rossa ci crede De Magistris in campo ma il tempo stringe

Montignoso, 28 ottobre 2024 - C'è un conto alla rovescia che non si ferma, un gruppo di persone divenute comunità nel corso di questi 12 anni, una battaglia politica che lascerà inevitabilmente degli strascichi. Uno striscione capeggia all'ingresso dello storico stabile color rouge di proprietà dell'Anas: 'Rendiamo possibile l'impossibile' legge chi entra nel giardino al chilometro 375 dell'Aurelia. La domenica pomeriggio assolata, insolita per un giorno di fine ottobre, viene vissuta al fronte da questi ragazzi e ragazze che non arretrano di un passo e continuano a credere nella possibilità di evitare lo sgombero. L'amministrazione comunale di Montignoso è stata chiara: faremo il possibile per aiutarvi.

