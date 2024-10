Thesocialpost.it - Netanyahu: “Iran sta creando bombe nucleari per distruggerci”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il primo ministro israeliano Benjaminha rilasciato dichiarazioni allarmanti sul programma nucleareiano, sostenendo che l’è intenzionato a creare un arsenale nucleare per distruggere Israele. Durante una sessione parlamentare alla Knesset,ha affermato che il Paese guidato dagli ayatollah punta a costruire missili a lungo raggio per minacciare non solo Israele, ma anche la stabilità globale. “Israele è il principale ostacolo al raggiungimento degli obiettiviiani, e continueremo a contrastare le loro intenzioni“, ha dichiarato il premier, riferendosi agli attacchi mirati contro struttureiane considerati centri di produzione militare.ha anche ringraziato gli Stati Uniti per il loro supporto, sottolineando che Israele continuerà a collaborare con Washington, pur mantenendo l’indipendenza decisionale.