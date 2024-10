'Musica e meteorologia', un concerto per capire come i fenomeni atmosferici hanno ispirato i compositori (Di lunedì 28 ottobre 2024) Mercoledì alle 17.30 il Ridotto del Teatro Comunale ospita il singolare concerto dal titolo 'Musica e meteorologia', un evento che intreccia Musica e scienza. L’esibizione, curata da studentesse e studenti del Conservatorio 'G. Frescobaldi', esplora l’influenza dei fenomeni atmosferici sui Ferraratoday.it - 'Musica e meteorologia', un concerto per capire come i fenomeni atmosferici hanno ispirato i compositori Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Mercoledì alle 17.30 il Ridotto del Teatro Comunale ospita il singolaredal titolo '', un evento che intrecciae scienza. L’esibizione, curata da studentesse e studenti del Conservatorio 'G. Frescobaldi', esplora l’influenza deisui

'Musica e meteorologia', un concerto per capire come i fenomeni atmosferici hanno ispirato i compositori

