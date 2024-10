Esports247.it - MechWarrior 5: Clans, il grande ritorno delle botte tra robottoni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il mondo dei simulatori di combattimento tra mech è pronto ad accogliere un nuovo capitolo del genere dedicato aicon5:, sviluppato da Piranha Games Inc. Questo titolo arriva a cinque anni di distanza dal suo predecessore (5: Mercenaries), portando una ventata di aria fresca che mescola azione simulativa con una narrazione più profonda. Ma riuscirà il gioco a non deludere le aspettative degli appassionati?e Clan5:, nonostante il nome possa portare un po’ di confusione (soprattutto tra i fan della serie), è un’esperienza completamente “autonoma” e slegata dal filone principale della saga. In questo titolo, infatti, è stato dato molto peso alla narrazione, risultando in unacampagne più coinvolgenti di tutta la serie