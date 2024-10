Oasport.it - LIVE Sonego-Jarry, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: si parte con il torinese al servizio

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 19:59 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con l’azzurro al. 19:57 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lorenzoed il cileno Nicolas. 19:54 Il vincente del match tornerà in campo domani sera alle 19.00 per sfidare il numero due del ranking ATP Carlos Alcaraz. 19:50 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto tra i due, con il piemontese che guida per 2-1 dopo i successi colti sulla terra rossa di Buenos Aires nel 2019 e nel Round Robin di Coppa Davis del 2023. 19:46 Esce si scena Fabio Fognini, che cede in due parziali all’istrionico kazako Alexander Bublik. Tra poco meno di venti minuti il via di. 18:55 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di