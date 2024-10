Lettera43.it - L’Indonesia vieta l’iPhone 16: scontro con Apple per il dietrofront sugli investimenti

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha deciso dire ufficialmente16. Il governo ne limiterà la vendita e, soprattutto, il funzionamento all’interno dei propri confini. Si tratta di una mossa contro i mancatidinello Stato, secondo quanto riporta l’Economic Times. Il ministro dell’Industria Agus Gumiwang Katasasmita ha spiegato che qualsiasi iPhone 16 funzionante all’interno del Paese sarà considerato «illegale».si era impegnata a investire circa 109 milioni di dollari, pari a 1,71 trilioni di rupie, per potenziare le infrastrutture locali. Ma ad oggi avrebbe speso 230 miliardi di rupie in meno. Da qui lo stop alla certificazione International Mobile Equipment Identity. La presentazione del16 in uno store (Getty Images).