Mentre scriviamo, a scrutini ancora abbondantemente in corso, in Liguria si profila una vittoria – seppur di misura – del candidato governatore, Marco Bucci espressione della coalizione di centrodestra. I punti di distacco rispetto al principale competitor di centrosinistra Andrea Orlando, al momento, sembrano pochi in effetti. Ma tanto basterebbe per rafforzare ulteriormente la coalizione di governo e indebolire un campo largo "sempre più litigioso, provvisorio e instabile". A commentare su Formiche.net i primi dati parziali delle regionali liguri è Francesco Cianfanelli, sondaggista di YouTrend.

Liguria, Bucci in vantaggio e campo largo a rischio deflagrazione. Gli scenari di Cianfanelli (YouTrend)

