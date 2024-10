Liguria al voto il 306% degli elettori | colpa del maltempo o dell’astensionismo?

Liguria, al voto il 30,6% degli elettori: colpa del maltempo o dell’astensionismo? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Rispetto al 2019 i dati sulle elezioni Regionali in Liguria mostrano un leggero calo nell'affluenza alle urne. Le piogge incessanti potrebbero aver giocato la loro parte ma il tema dell'astensionismo sembra essere sempre più imperante nel Paese L'articolo Liguria, al voto il 30,6% degli elettori: colpa del maltempo o dell’astensionismo? proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Liguria, al voto il 30,6% degli elettori: colpa del maltempo o dell’astensionismo? Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Rispetto al 2019 i dati sulle elezioni Regionali inmostrano un leggero calo nell'affluenza alle urne. Le piogge incessanti potrebbero aver giocato la loro parte ma il tema dell'astensionismo sembra essere sempre più imperante nel Paese L'articolo, alil 30,6%del? proviene da Il Difforme.

Liguria, al voto il 30,6% degli elettori: colpa del maltempo o dell’astensionismo?

