La lunga crisi dell'industria italiana e Ue: è come altri periodi o c'è da preoccuparsi? "Cambiano i consumi e manca una visione sul futuro"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo 19 mesi consecutivi di calo della produzione le domande sorgono spontanee: dove sta andando l’industria? È unafase dice ne sono state in passato, o qualcosa di peggio? A scendere, inevitabilmente, è pure il fatturato. E vanno male anche gli ordinativi, elemento che proietta ombre anche sui mesi a venire. A resistere sono invece, almeno per ora, l’export e l’occupazione. I dati dell’auto sono drammatici. Stellantis, l’unico produttore presente in Italia, accusa cali delle vendite a doppia cifra e quasi tutti i siti italiani funzionano ormai a singhiozzo con un ampio ricorso alla cassa integrazione. Ma in profondo rosso sono pure la meccanica, settore di punta della nostra industriao l’abbigliamento e, per la prima volta, lapiega anche il lusso. La fase di sofferenza non è esclusiva prerogativa, questo va detto.