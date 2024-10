Metropolitanmagazine.it - Israele attacca l’Iran: il “Giorno del Pentimento”

(Di lunedì 28 ottobre 2024)con un raid su Teheran e altre città: vendetta e strategia, il “del” è un chiaro avvertimento al. Nelle prime ore del mattino, l’operazione israeliana “Giorni del” ha preso vita. C’è stata una risposta ai continui attacchi lanciati dal territorio iraniano verso. Le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno lanciato una serie di attacchi aerei mirati contro siti militari in Iran. L’operazione è stata studiata nei minimi dettagli e ha portato alla distruzione di numerosi obiettivi strategici. Il tutto, senza coinvolgere infrastrutture civili come invece a Gaza. L’attacco si inserisce in un quadro di tensione regionale dove l’ombra di una guerra aperta è sempre più vicina.