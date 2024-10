Anteprima24.it - Inchiesta su Franco Alfieri, il presidente della provincia ai domiciliari

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati concessi gli arrestia casa per ildi Salerno,, Sindaco di Capaccio in carcere dallo scorso 3 ottobre, nell’ambito di un’che lo vede indagato per aver favorito alcune imprese tra cui quella di famiglia, nella realizzazione di lavori pubblici. L’attenuazionemisura cautelare che trasferisce il sindaco a casa è stata decisa dal tribunale del riesame.è stato sospeso dalle cariche con una decisione del prefetto di Salerno Francesco Esposito. L'articolosu, ilaiproviene da Anteprima24.it.