Ilnapolista.it - Il Marsiglia perde Le Classique 0-3, De Zerbi duro: «Deluso, abbiamo giocato senza personalità e coraggio»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri sera in Francia si èLecontro Psg. Un derby in piena regola già teso di suo caricato alla vigilia dai rispettivi allenatori. Da un lato De, dall’altro Luis Enrique. Purtroppo per ilperò, il Psg ne ha segnati 3, condannando l’allenatore italiano alla seconda sconfitta in campionato. Leggi anche: Luis Enrique: «Ho seguito Deal Brighton, interessante come cerca di dominare le partite» A Deperò non è andato già l’atteggiamento arrendevole della sua squadra. «Non è la partita che avevamo in mente», si è rammaricato Dedopo la dura partita del Vélodrome. «Sono. Avevamo preparato una partita di. E fino all’espulsione di Harit (20esimo), non c’era néné», ha inveito l’ex allenatore del Brighton. E ancora «Non è la partita che avevamo in mente e questo è un problema.