Highlights Serie A | Monza-Venezia 2-2 | tutto in un tempo!

Monza-Venezia, partita delle 15.00 della nona giornata di Serie A 2024-25, si è concluso con il risultato di 2-2. Questo il video con tutti i gol e gli Highlights della partita giocata all'U-Power Stadium. CHE PRIMO tempo! – Il Monza deve subito fronteggiare un inizio positivo del Venezia, con la rete dello 0-1 siglata da Mikael Egill Ellertsson su assist di Gaetano Oristanio al 15?. Il Monza è bravo a non disunirsi nonostante il gol degli avversari. Così, dopo soli otto minuti arriva la rete del pareggio siglata da Georgios Kyriakopoulos su passaggio vincente di Pedro Pereira. Quando i ritmi della partita sembrano essersi abbassati, la situazione viene nuovamente sconvolta al 39? dal colpo di testa vincente di Michael Svoboda sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 44?, arriva anche il pareggio con la rete di Milan Djuric su assist di Kyriakopoulos.

