Gli rubano la bici elettrica ad Atessa e la ritrova in vendita sul web, i carabinieri fingono l'acquisto e acciuffano il ladro

Era stato il regalo per aver superato gli esami di terza media, una bici elettrica di grande valore affettivo, ma una sera di settembre gli era stata rubata proprio sotto casa, ad Atessa. Il giovane di 14 anni si era messo subito alla ricerca di una nuova bici assieme al padre e proprio quando

