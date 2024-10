Genea Lanzara, battuto il Molteno nei secondi finali (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna prova di carattere, unione, determinazione. Una vittoria di gruppo. Si sblocca la Genea Lanzara, che inizia a recuperare qualche atleta infortunato, e lo fa alla grande battendo il Molteno in una sfida difficilissima ma importantissima per la classifica. I salernitani da coach Villanueva Lopez, nel posticipo della sesta giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie A Silver, si assicurano i primi due punti stagionali battendo i lecchesi di coach Gagliardi col finale di 32-21, al termine di una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. La Genea Lanzara si sblocca con Bernachea e col rientrante Arena – quest’ ultimo miglior realizzatore del match con 9 segnature – il Molteno impatta sul 2-2, coi salernitani che si riportano avanti e conducono costantemente il match con gli avversari, però, sempre agganciati nel punteggio. Anteprima24.it - Genea Lanzara, battuto il Molteno nei secondi finali Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna prova di carattere, unione, determinazione. Una vittoria di gruppo. Si sblocca la, che inizia a recuperare qualche atleta infortunato, e lo fa alla grande battendo ilin una sfida difficilissima ma importantissima per la classifica. I salernitani da coach Villanueva Lopez, nel posticipo della sesta giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie A Silver, si assicurano i primi due punti stagionali battendo i lecchesi di coach Gagliardi col finale di 32-21, al termine di una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Lasi sblocca con Bernachea e col rientrante Arena – quest’ ultimo miglior realizzatore del match con 9 segnature – ilimpatta sul 2-2, coi salernitani che si riportano avanti e conducono costantemente il match con gli avversari, però, sempre agganciati nel punteggio.

