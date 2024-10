Furto in casa nel Reggino: il ladro ha portato via anche telecamere e contatore elettrico (Di lunedì 28 ottobre 2024) Denunciato un 38enne di Reggio Calabria ritenuto responsabile di un Furto in abitazione. I carabinieri di Ortì hanno condotto le indagini, scaturite dalla denuncia sporta dalla donna proprietaria dell’immobile, piccola frazione del territorio Reggino, che ha segnalato la sottrazione di diversi beni dalla propria abitazione. I militari hanno visionato le registrazioni delle telecamere di zona, grazie Feedpress.me - Furto in casa nel Reggino: il ladro ha portato via anche telecamere e contatore elettrico Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 28 ottobre 2024) Denunciato un 38enne di Reggio Calabria ritenuto responsabile di unin abitazione. I carabinieri di Ortì hanno condotto le indagini, scaturite dalla denuncia sporta dalla donna proprietaria dell’immobile, piccola frazione del territorio, che ha segnalato la sottrazione di diversi beni dalla propria abitazione. I militari hanno visionato le registrazioni delledi zona, grazie

Furto in casa nel Reggino: il ladro ha portato via anche telecamere e contatore elettrico

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prima un tentativo di truffa, poi un furto andato a segno all’interno della sua abitazione. Vittima di malfattori è stata, mercoledì, una donna di 85 anni residente a Sant’Angelo nella zona dell’ospedale Delmati. Nelle prime ore del pomeriggio ... (Ilgiorno.it)

Facebook WhatsApp Twitter Nella frazione di Olmetto Monteroni a Ladispoli, la tranquillità che aveva caratterizzato il territorio negli ultimi tempi è stata bruscamente interrotta da un furto avvenuto nel cuore della notte. Nonostante i ... (Gaeta.it)

Denunciato un 38enne di Reggio Calabria ritenuto responsabile di un furto in abitazione. I carabinieri di Ortì hanno condotto le indagini, scaturite dalla ... (gazzettadelsud.it)

TRIESTE - La polizia di Stato ha arrestato un cittadino del Gambia, 23enne e in Italia senza fissa dimora, per il reato di furto in abitazione. Il fatto è accaduto a Dolina – ... (msn.com)

In tre hanno assaltato una villa mentre i proprietari erano al lavoro. Se non ci fosse stato il tempestivo intervento dei carabinieri il furto sarebbe riuscito. Il colpo c'è stato ieri ... (msn.com)